Ménage à Trois se la coule douce !

10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Cette année, Ménage à Trois vous plonge dans un océan de relaxation croisière détente et bien-être, destination Brésil ! Guitare, saxophone, contrebasse et percus pour une traversée garantie sans IA!!! .

10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 88 23 29 duponty28@gmail.com

English : Ménage à Trois se la coule douce !

L’événement Ménage à Trois se la coule douce ! Limoges a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Limoges Métropole