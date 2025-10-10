Menalua Quartet La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-10 21:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

A l’origine de Menalua, la rencontre d’une voix aérienne et d’une guitare acoustique.

Au fil de leurs concerts en duo, Mathilde Gardien et Romain Salmon ont développé une signature sonore épurée, rendant hommage tant au jazz qu’à la musique brésilienne. Progressivement appelés par l’envie de composer ensemble, ils créent leur propre univers sous la forme d’un quartet, en associant Matis Regnault à la contrebasse, et Ananda Brandão à la batterie et au chant, remplacé pour l’occasion par le talentueux Clément Brajtman.





Ces quatre musiciens-compositeurs, tous issus du Centre des Musiques Didier Lockwood, tissent une musique inventive et moderne aux multiples influences, jamais loin du jazz et du Brésil. Une place singulière est accordée au mélange des timbres vocaux ainsi qu’à l’improvisation. Quatre talents à découvrir, qu’on devine en quête permanente d’expression et de liberté.





Mathilde Gardien voix

Romain Salmon guitare

Mathis Regnault contrebasse

Ananda Brandão batterie, chant .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43

