MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende
MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende jeudi 28 août 2025.
Lozère
MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Place du foirail, BP83 Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
Date(s) :
2025-08-28
Au détour des ruelles de la ville, laissez-vous conter l’histoire de la Bête du Gévaudan avec la collaboration des Editions Belloloco et de Christophe Chaumette du Théâtre S’Amourailles.
Durée 2h
Plein tarif 8€ Tarif réduit (de 10 à 18 ans) 3€ gratuit pour les moins de 10 ans.
Places limitée, réservation fortement conseillée.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme avant 21h. .
Place du foirail, BP83
Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende a été mis à jour le 2025-05-06 par 48-OT Mende