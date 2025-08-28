MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende

Lozère

Place du foirail, BP83 Mende Lozère

Au détour des ruelles de la ville, laissez-vous conter l’histoire de la Bête du Gévaudan avec la collaboration des Editions Belloloco et de Christophe Chaumette du Théâtre S’Amourailles.

Durée 2h

Plein tarif 8€ Tarif réduit (de 10 à 18 ans) 3€ gratuit pour les moins de 10 ans.

Places limitée, réservation fortement conseillée.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme avant 21h. .

