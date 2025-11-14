Mendelssohn / Brahms Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Mendelssohn / Brahms

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 17.5 – 17.5 – 35 EUR

Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00

Les musiciens de l’ONL partagent un précieux moment avec leur directeur musical Nikolaj Szeps-Znaider. Derrière ces deux pages de jeunesse particulièrement fiévreuses de Mendelssohn et Brahms se dessine la présence d’une même figure tutélaire Beethoven.

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

English :

The musicians of the ONL share a precious moment with their musical director Nikolaj Szeps-Znaider. Behind these two particularly feverish early works by Mendelssohn and Brahms, the presence of the same tutelary figure emerges: Beethoven.

German :

Die Musiker des ONL teilen einen wertvollen Moment mit ihrem musikalischen Leiter Nikolaj Szeps-Znaider. Hinter diesen beiden fieberhaften frühen Werken von Mendelssohn und Brahms steht eine gemeinsame Leitfigur: Beethoven.

Italiano :

I musicisti dell’ONL condividono un momento prezioso con il loro direttore musicale Nikolaj Szeps-Znaider. Dietro queste due opere giovanili particolarmente febbrili di Mendelssohn e Brahms c’è la presenza della stessa figura tutelare: Beethoven.

Espanol :

Los músicos de la ONL comparten un momento precioso con su director musical Nikolaj Szeps-Znaider. Detrás de estas dos obras tempranas de Mendelssohn y Brahms, particularmente febriles, está la presencia de la misma figura tutelar: Beethoven.

