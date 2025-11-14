Mendelssohn / Brahms Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Mendelssohn / Brahms Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement vendredi 14 novembre 2025.
Mendelssohn / Brahms
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 17.5 – 17.5 – 35 EUR
Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
Les musiciens de l’ONL partagent un précieux moment avec leur directeur musical Nikolaj Szeps-Znaider. Derrière ces deux pages de jeunesse particulièrement fiévreuses de Mendelssohn et Brahms se dessine la présence d’une même figure tutélaire Beethoven.
English :
The musicians of the ONL share a precious moment with their musical director Nikolaj Szeps-Znaider. Behind these two particularly feverish early works by Mendelssohn and Brahms, the presence of the same tutelary figure emerges: Beethoven.
German :
Die Musiker des ONL teilen einen wertvollen Moment mit ihrem musikalischen Leiter Nikolaj Szeps-Znaider. Hinter diesen beiden fieberhaften frühen Werken von Mendelssohn und Brahms steht eine gemeinsame Leitfigur: Beethoven.
Italiano :
I musicisti dell’ONL condividono un momento prezioso con il loro direttore musicale Nikolaj Szeps-Znaider. Dietro queste due opere giovanili particolarmente febbrili di Mendelssohn e Brahms c’è la presenza della stessa figura tutelare: Beethoven.
Espanol :
Los músicos de la ONL comparten un momento precioso con su director musical Nikolaj Szeps-Znaider. Detrás de estas dos obras tempranas de Mendelssohn y Brahms, particularmente febriles, está la presencia de la misma figura tutelar: Beethoven.
