Beethoven, La Symphonie des corps – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

Beethoven, La Symphonie des corps Début : 2026-02-14 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BEETHOVEN – SYMPHONIE NO. 7Grandes ŒuvresTitre : Beethoven, La Symphonie des corpsSous-titre : Chorégraphie de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault Orchestre national d’Île-de-FranceDate : Samedi 14/02/2026Horaire : 20h30Distribution : Orchestre national d’Île-de-FranceDavid Greilsammer, directionMarie-Claude Pietragalla, Julien Derouault, chorégraphieDanseuses et danseurs du Théâtre du Corps – Centre de Formation des Apprentis Pietragalla – DerouaultProgramme : Beethoven, Concerto pour piano n° 3EntracteBeethoven, Symphonie n° 7 (Chorégraphie Pietragalla – Derouault) Chapeau : L’Auditorium, la salle emblématique de La Seine Musicale avec sa disposition à 360 degrés et en vignoble, est l’écrin idéal pour accueillir Les Grandes Œuvres, une programmation qui convie grands orchestres, chœurs et récitals intimistes. Chaque saison l’orchestre résident à La Seine Musicale, Insula orchestra, ainsi que les grands orchestres français et internationaux se produisent aux côtés de solistes et d’artistes émergents qui font l’actualité de la musique classique.Description : Nerveux, percussif, tendre, lyrique… Dans cette interprétation de l’oeuvre, les qualités expressives et dramatiques du Concerto pour piano n° 3 de Beethoven font éclater sa forme classique. David Greilsammer dirige l’Orchestre national d’Île-de-France depuis le piano et met en valeur le souffle épique naissant du compositeur. Le soliste fait montre d’une virtuosité jubilatoire en exploitant toute la palette sonore de l’instrument pour exprimer les sentiments les plus intenses. Cette musique est si évocatrice et théâtrale qu’elle appelle la scène et le mouvement. En effet, Beethoven est souvent associé au septième art, mais c’est aussi la danse que convoquent sa Symphonie n° 7 et le thème obsédant de l’Allegretto, célébrissime, qui se propage à tous les instruments de l’orchestre jusqu’à tout embraser. L’euphorie, contagieuse, traverse la partition de part en part et tourbillonne jusqu’à la fin, furieusement dansante. Nietzsche ne disait-il pas de cette symphonie qu’elle est l’apothéose de la danse ? Les chorégraphes Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault l’ont bien compris et ont fait de cette œuvre le théâtre d’un spectacle organique où danse et musique fusionnent dans le geste et le mouvement des danseurs, au nombre d’une dizaine issue du Centre de formation des apprentis Pietragalla-Derouault.Une grandiose symphonie des corps à vivre à 360 degrés dans l’écrin de l’Auditorium de La Seine Musicale.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92