Mène l’enquête avec Mission Monuments ! Villers-Cotterêts

À l’occasion de la sortie de la nouvelle série de livres pour enfants des Éditions du patrimoine Mission Monuments, venez enquêter en famille à la Cité. Munissez-vous de votre loupe pour ne pas passer à côté des indices ! Aide nos trois héros détectives à résoudre l’enquête !

Au cœur de la librairie de la Cité, cherche les indices et retrouve le trésor perdu !

Ta mission ?

Aide nos trois héros détectives à résoudre l’enquête et retrouve les indices cachés dans la librairie de la Cité, le trésor t’attend !

À partir de 8 ans

Librairie L’Arbre à palabres .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

To coincide with the release of the new Mission Monuments series of children?s books from Éditions du patrimoine, come and investigate the Cité with your family. Grab your magnifying glass to make sure you don’t miss any clues! Help our three detective heroes solve the case!

