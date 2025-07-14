Ménélas Rebétiko Rapsodie Théâtre des Quartiers d’Ivry Ivry-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T20:00:00 – 2026-03-25T21:30:00

Fin : 2026-03-29T16:00:00 – 2026-03-29T17:30:00

Sur scène, une table et trois chaises. Nous sommes dans un café méditerranéen. Un homme conte une tragédie grecque, celle du roi Ménélas meurtri par l’infidélité et le départ d’Hélène pour le prince Pâris, provoquant la guerre de Troie.

Simon Abkarian réhabilite la figure antique dans une oeuvre puissante, poétique et mélancolique. Entre fatalité de l’Histoire et lyrisme de la Grèce antique, le dramaturge, metteur en scène et comédien multirécompensé nous livre une pièce à la rage sourde, où le désespoir s’illumine d’une musique étincelante, le Rebétiko, la musique des grecs immigrés d’Asie Mineure.

Son écriture singulière émeut, berce, accroche. Sa prose est dense, sans artifices. Un spectacle qui bat comme un coeur amoureux.

Théâtre des Quartiers d’Ivry 1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France

Compagnie des 5 Roues – Simon Abkarian theatre contemporain

V Lassié