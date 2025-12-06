Ménestrail 26ème édition

Moncontour Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

26ème édition du Ménestrail

PROGRAMME

L’ULTRA, le retour! (autour de) 100km (autour de) 01h (nuit du vendredi au samedi. Horaire précis à confirmer)

Le Grand Menestrail 56km 5h30 Départ peloton féminin 6h10 Départ peloton masculin. Ouvert aux personnes aux catégories Espoir et plus. (personnes nées en 2006 et avant).

Le Menestrail 24km 10h00. Ouvert aux catégories Junior et plus (personnes nées en 2008 et avant).

Les courses jeunes (aucune inscription sur place!)

– 13h50 Circuit filles 10-12 ans 1,5km (course séparée garçons-filles)

– 14h00 Circuit garçons 10-12 ans 1,5km (course séparée garçons-filles)

– 14h15 Circuit jeunes 8-9 ans 1km

– 14h25 Circuit jeunes 13-15 ans 4km

Le Tour du Courtil 8km Grande nouveauté de cette 26è édition départ le MATIN (9h30, horaire précis à confirmer). Ouverte aux catégories Cadet et plus (personnes nées en 2010 et avant).

La Cambrousse 34km 17h. Ouverte aux catégories Espoir et plus (personnes nées en 2006 et avant).

La Crapahute 14km 17h30. Ouverte aux catégories Cadet et plus (personnes nées en 2010 et avant).

LE DEFI Le défi se déroule sur une seule journée. Il est ouvert aux catégories Espoir et plus (personnes nées en 2006 et avant). Défi 38km = la Crapahute 14km + le Menestrail 24km

Inscriptions sur Klikego. .

Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 65 39 68

