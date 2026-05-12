Gouarec

Menez l’enquête à Gouarec !

Les halles Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les visites de Sam’ des visites guidées costumées tout l’été !

Menez l’enquête avec Sam’, maître du jeu costumé. Plongez en 1783 au cœur d’une affaire troublante. Jean Bara est accusé d’avoir dérobé les statuettes de la rue au Lin… et incarcéré dans la prison de Gouarec sur ordre de la suzeraine de Rohan. Mais qu’en est-il vraiment ?

À vous de jouer ! Parcourez les ruelles du centre historique de Gouarec, interrogez les neuf témoins, récoltez les indices et démêlez le vrai du faux pour faire éclater la vérité.

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Informations complémentaires

A partir de 6 ans

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh

Réservation obligatoire. Billetterie en ligne. .

Les halles Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72

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English :

L’événement Menez l’enquête à Gouarec ! Gouarec a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh