Grande exposition de photos dans les rues de Ménil, village typique des bords de Mayenne pendant le week end de la Pentecôte.

Le kiosque à images organise sa traditionnelle exposition avec des photos grand format affichées dans les rues, d’autres sous barnums et dans la salle Jean-Pierre ECARD. Sans oublier, la projection de diaporamas dans l’église.

Cette année, les photos affichées dans la salle Jean-Pierre ECARD auront un fil rouge original. Saurez-vous le trouver ?

Menil’image se profile à l’horizon avec au programme, comme chaque année, des photos exposées en plein air sur les murs de notre village et des diaporamas projetés dans l’église. Cette 22 ème édition vous permettra d’admirer de belles photos en grand format, prises tout au long de l’année par les membres du club, dans un décor bucolique.

Cette année, nous vous proposons dans la salle Jean-Pierre Ecard une exposition réalisée par les membres du Kiosque à images avec entre chaque photo un fil rouge très original. Vous pourrez aussi admirer sur les bords de la Mayenne, une exposition, récemment présentée au festival de la Gacilly, intitulée Hymne à la terre concoctée par un collectif de photographes européens d’Image Sans Frontière ainsi que des photos noir et blanc du début du siècle retrouvées au hasard d’une promenade en campagne.

C’est donc une manifestation riche et variée que nous vous présentons, avec plus de 300 photos à admirer dans un cadre verdoyant et pittoresque sur les bords de la rivière la Mayenne toujours aussi accueillante. .

rue du port

English :

Big photo exhibition in the streets of Ménil, a typical village on the banks of the Mayenne, during the Pentecost weekend.

German :

Große Fotoausstellung in den Straßen von Ménil, einem typischen Dorf am Ufer der Mayenne, während des Pfingstwochenendes.

Italiano :

Grande mostra fotografica nelle strade di Ménil, tipico villaggio sulle rive della Mayenne, durante il weekend di Pentecoste.

Espanol :

Gran exposición fotográfica en las calles de Ménil, típico pueblo a orillas del Mayenne, durante el fin de semana de Pentecostés.

