MENOPAUSE – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

MENOPAUSE Début : 2025-11-22 à 21:00. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX ET AZ PROD PRÉSENTENT : MENOPAUSESéverine, cheffe d’entreprise, Odile, comédienne, Nadine, mère de famille modèle, et Roselyne, agricultrice spécialisée des plantes méxicaines, se retrouvent coincées aux Galeries Lafayette le 1er jour de soldes.Ces quatre héroïnes des temps modernes n’ont rien en commun, à l’exception près qu’elles vivent toutes ce que la moitié de l’humanité traverse irrémédiablement : la MÉ-NO-PAUSE !Venez partager vous aussi leurs bouffées de bonne humeur dans cette comédie qui bouscule les règles où finalement, la sororité finit en haut de l’affiche.

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37