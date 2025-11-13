Ménopause : circulez, y’a rien à voir ? Maison des Arts Saint-Herblain

Ménopause : circulez, y’a rien à voir ? Jeudi 13 novembre, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T20:00:00 – 2025-11-13T22:00:00

Fin : 2025-11-13T20:00:00 – 2025-11-13T22:00:00

Elle touche 17 millions de femmes en France, bouleverse souvent leur quotidien, a parfois des incidences sur leur santé, leur vie professionnelle… Pourtant, la ménopause, longtemps réduite à la sphère de l’intime, émerge dans le débat public depuis quelques années. Derrière la parole qui se libère — témoignages, prises de parole médiatiques, livres, podcast, rapport parlementaire, etc. — une question persiste : pourquoi cette étape de vie reste-t-elle si peu prise en compte ? Invisibilisation dans le monde du travail, manque d’information, poids des stéréotypes… Bien plus qu’un processus physiologique, la ménopause et le silence qui l’entoure interrogent notre rapport collectif au corps féminin et à l’âge. Quelles pistes pour faire évoluer le regard sur cette étape de la vie, et plus encore sur le vieillissement féminin ?

Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.

Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800

