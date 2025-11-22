Ménopause Joué-lès-Tours

Ménopause Joué-lès-Tours samedi 22 novembre 2025.

Ménopause

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 37 – 37 – 39 EUR

37

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Dans Le Cadre Du Festival Blagues [A Part]

La comédie qui bouscule les règles !

Séverine, cheffe d’entreprise, Odile, comédienne, Nadine, mère de famille modèle, et Roselyne, agricultrice spécialisée des plantes méxicaines, se retrouvent coincées aux Galeries Lafayette le 1er jour de soldes.

Dans Le Cadre Du Festival Blagues [A Part]

La comédie qui bouscule les règles !

Séverine, cheffe d’entreprise, Odile, comédienne, Nadine, mère de famille modèle, et Roselyne, agricultrice spécialisée des plantes méxicaines, se retrouvent coincées aux Galeries Lafayette le 1er jour de soldes.

Ces quatre héroïnes des temps modernes n’ont rien en commun, à l’exception près qu’elles vivent toutes ce que la moitié de l’humanité traverse irrémédiablement la MÉ-NO-PAUSE !

Venez partager vous aussi leurs bouffées de bonne humeur dans cette comédie qui bouscule les règles où finalement, la sororité finit en haut de l’affiche. 37 .

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

As part of the Blagues [A Part] Festival

The comedy that bends the rules!

Séverine, a company director, Odile, an actress, Nadine, a model mother, and Roselyne, a farmer specializing in Mexican plants, find themselves stuck at Galeries Lafayette on the 1st day of sales.

German :

Im Rahmen Des Festivals Blagues [A Part]

Die Komödie, die die Regeln bricht!

Die Unternehmerin Séverine, die Schauspielerin Odile, die vorbildliche Mutter Nadine und die auf mexikanische Pflanzen spezialisierte Landwirtin Roselyne stecken am ersten Tag des Ausverkaufs in den Galeries Lafayette fest.

Italiano :

Nell’ambito del Festival Blagues [A Part]

La commedia che stravolge le regole!

Séverine, direttrice d’azienda, Odile, attrice, Nadine, madre modella, e Roselyne, contadina specializzata in piante messicane, si ritrovano bloccate alle Galeries Lafayette il primo giorno dei saldi.

Espanol :

En el marco del Festival Blagues [A Part]

La comedia que rompe las reglas

Séverine, directora de empresa, Odile, actriz, Nadine, madre modelo, y Roselyne, agricultora especializada en plantas mexicanas, se encuentran atrapadas en las Galerías Lafayette el primer día de rebajas.

L’événement Ménopause Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-18 par ADT 37