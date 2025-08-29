Ménopause, la comédie qui bouscule les règles! La Loco Mézidon Vallée d’Auge

Ménopause, la comédie qui bouscule les règles!

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Dans « Ménopause », la comédie qui bouscule les règles, quatre comédiennes de grand talent s’emparents avec humour de cette période si particulière de la vie d’une femme.

Quatre femmes se retrouvent coincées dans un grand magasin. Leur vie est bien différente mais elle ont toutes un point commun: la Mé-no-p…chut, c’est TABOU! Mère de famille nombreuse, actrice, cheffe d’entreprise ou baba-cool, les quatre quinquagénaires n’ont pas les mêmes aspirations ni le même passé, mais elles sont liées par ce moment déroutant de la vie d’une femme: la ménopause. Bouleversement physiologique et psychologique: leur vie est transformée et elles vont en parler sans filtre et avec humour. Les effets et transformations en lien avec cette période sont abordés à travers des chansons et des saynètes. Cette comédie joyeuse et débridée touche juste, les échanges sont savoureux et les répliques font mouche. La mise en scène d’Alex Goude qui a adaté avec Alexandra Cismondi cette piède créée aux Etats-unis fonctionne à merveille. .

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 42 68 54

English : Ménopause, la comédie qui bouscule les règles!

In « Menopause », the comedy that shakes up the rules, four highly talented actresses take a humorous look at this very special period in a woman’s life.

German : Ménopause, la comédie qui bouscule les règles!

In « Menopause », der Komödie, die die Regeln über den Haufen wirft, greifen vier hochtalentierte Schauspielerinnen diese ganz besondere Zeit im Leben einer Frau humorvoll auf.

Italiano :

In « Menopause », la commedia che ribalta le regole, quattro attrici di grande talento danno uno sguardo umoristico a questo periodo molto particolare della vita di una donna.

Espanol :

En « Menopausia », la comedia que da la vuelta a las reglas, cuatro actrices de gran talento abordan con humor este periodo tan especial en la vida de una mujer.

