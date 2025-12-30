MENOPAUSE Le Grand Point Virgule Paris

MENOPAUSE Début : 2026-01-14 à 19:00. Tarif : – euros.

Numéro 1 des critiques sur billetreduc – déjà 100 000 spectateurs Séverine, cheffe d’entreprise, Odile, comédienne, Nadine, mère de famille modèle, et Roselyne, agricultrice spécialisée des plantes méxicaines, se retrouvent coincées aux Galeries Lafayette le 1er jour de soldes.Ces quatre héroïnes des temps modernes n’ont rien en commun, à l’exception près qu’elles vivent toutes ce que la moitié de l’humanité traverse irrémédiablement : la MÉ-NO-PAUSE !Venez partager vous aussi leurs bouffées de bonne humeur dans cette comédie qui bouscule les règles où finalement, la sororité finit en haut de l’affiche. Dans le rôle de SéverineAnne Lecoutour les 3,4,5,6,7,19,20,21,27,28, 29, 30 et 31 décembreDominique Magloire les 10,11,12,13,14,17,18,24,25 et 26 décembreDans le rôle d’OdileMarion Posta les 3, 6,7,10,11,12,13,14,17,20,21 et 31 décembreKareen Antonn les 4,5,19,27,28 et 30 décembreJuliette Sarre les 18,24,25 et 26 décembreDans le rôle de NadineIsabelle Turschwell les 3,6,7,11,12,13,14,17,18,20,21,27,28, 30 et 31 décembreAmélie Foubert les 4,5,10,19,24,25 et 26 décembreDans le rôle de Roselyne Patricia Samuel les 3,4,5,6,7,13,14,17,18,20,21,24,25,26,27,28, 30 et 31 décembreVirginie Bracq les 10 et 11 décembreJuliette Sarre les 12 et 19 décembreEcrit par : Alex Goude, Alexia Cismondi et Sébastien ThèveMise en scène : Alex GoudeChorégraphies : Johan Nus assisté par Alexia CuvelierCoach vocal : David JeanRégie : Frédéric SchambergerCostumes : Jean-Michel AngaysDécor : Emmanuelle FavreMusiques : Maxime RodriguezSon : Clément VallonLumières : Emmanuel Cordierproduit par TikTak Prod, Jordan Sarralié et Alex Goude

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75