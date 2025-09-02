Ménopause Le Pin Galant Mérignac

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 €

Début : 2026-01-13T20:30:00 – 2026-01-13T22:00:00

Fin : 2026-01-13T20:30:00 – 2026-01-13T22:00:00

Bien plus qu’une simple comédie, c’est un spectacle complet qui réussit son pari d’aborder avec humour, sensibilité et bienveillance un sujet universel !

Quatre femmes du même âge se rencontrent dans un grand magasin et se rendent compte que, malgré leurs styles de vie opposés, elles ont un point commun auquel nulle femme ne peut échapper : la ménopause !

Une actrice en mal de rôles, une mère de famille nombreuse, une chef d’entreprise glaçante et une baba un peu trop cool se livrent sans retenu afin de partager leurs doutes, leurs angoisses, mais aussi et surtout leurs moments de joies.

Loin des rayons de produits cosmétiques et d’autres produits miracles, elles chantent et dansent « leurs effets secondaires » avec humour.

De quoi partager une vraie bouffée de chaleur mais aussi une vraie bouffée d’air frais entre femmes… et osons amener nos maris !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2770 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

