MENOPAUSE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

MENOPAUSE Début : 2026-04-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Ménopause La comédie qui bouscule les règles ! Dans « Ménopause », la comédie qui bouscule les règles, quatre comédiennes de grand talent s’emparent avec humour de cette période si particulière de la vie d’une femme.Quatre femmes se retrouvent coincées dans un grand magasin. Leur vie est bien différente mais elles ont toutes un point commun : la Mé-no-p…chut, c’est TABOU ! Mère de famille nombreuse, actrice, cheffe d’entreprise ou baba-cool, les quatre quinquagénaires n’ont pas les mêmes aspirations ni le même passé, mais elles sont liées par ce moment déroutant de la vie d’une femme : la ménopause. Bouleversement physiologique et psychologique : leur vie est transformée et elles vont en parler sans filtre et avec humour. Les effets et transformations en lien avec cette période sont abordés à travers des chansons et des saynètes. Cette comédie joyeuse et débridée touche juste, les échanges sont savoureux et les répliques font mouche. La mise en scène d’Alex Goude – qui a adapté avec Alexandra Cismondi cette pièce créé aux Etats-Unis – fonctionne à merveille.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69