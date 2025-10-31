Ménopause Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Ménopause

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La comédie qui bouscule les règles ! Un coup de chaud salvateur sur les non-dits de la vie féminine. Sur scène, 4 femmes que tout oppose explosent les tabous avec une énergie folle, entre fous rires, confidences crues et vérités qui font du bien.

Durée 1h30 Tout public.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Ménopause

The comedy that bends the rules! A salutary blow to the unspoken secrets of women’s lives. On stage, 4 women who have nothing in common explode taboos with wild energy, laughter, raw confidences and soothing truths.

Running time: 1:30 hrs.

German : Ménopause

Die Komödie, die die Regeln auf den Kopf stellt! Ein heilsamer Hitzschlag auf die Unausgesprochenheiten des Frauenlebens. Auf der Bühne sprengen 4 Frauen, die alles gegeneinander haben, die Tabus mit einer wahnsinnigen Energie, zwischen Gelächter, rohen Vertraulichkeiten und Wahrheiten, die gut tun.

Dauer: 1,5 Stunden Für jedes Publikum.

Italiano :

La commedia che stravolge le regole! Una salutare esplosione di calore sui segreti non detti della vita delle donne. Sul palco, 4 donne che non hanno nulla in comune fanno esplodere i tabù con energia selvaggia, risate, confidenze crude e verità tranquillizzanti.

Durata: 1h30 Per tutti i pubblici.

Espanol : Ménopause

La comedia que rompe las reglas Una saludable explosión de calor sobre los secretos inconfesables de la vida de las mujeres. Sobre el escenario, 4 mujeres que no tienen nada en común hacen estallar los tabúes con una energía salvaje, risas, confidencias crudas y verdades tranquilizadoras.

Duración: 1h30 Todos los públicos.

