Ménop’Osez ! le RDV thématique de janvier Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 12:30 – 13:30

Gratuit : non 2 € Prix libre et conscient à partir de 2€ sous réserve que votre adhésion à l’association TRUST soit à jour. Adulte

L’association T.R.U.S.T., à vos côtés dans le quartier pour vous accompagner dans vos grandes transitions de vie, vous invite à un temps fort inédit : LE RDV thématique de notre action Ménop’Osez ! à destination des femmes dès 40 ans.Venez partager et poser librement toutes vos questions et découvrez les solutions qui s’offrent à vous, dont le traitement hormonal.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

