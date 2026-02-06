Ménop’Osez ! – Le RDV Thématique du 11 février 2026 – Le Sommeil Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 18:30 – 20:30

Gratuit : non Libre et conscient à partir de 2€sous réserve que votre adhésion à l’association soit à jour Lien pour incription au Rdv Thematique sur le Sommeil en périmenopause.Lien pour adhesion à notre Association T.R.U.S.T Adulte – Age maximum : 99

Caroline Tessier, professeure de Pilates et fondatrice des Ateliers du Souffle à Nantes, vous propose un atelier interactif autour de la thématique du sommeil en (péri)ménopause. LE MARDI 11 FÉVRIER 2026 DE 18H30 À 20H30 à la Maison de Quartier La Locomotive, 109 av. de la Gare de Saint-Joseph, à Nantes. Les places sont limitées à un petit groupe de femmes afin de favoriser l’expérience, dans un espace sécurisant et bienveillant.

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Maison de Quartier La Locomotive et trouvez le meilleur itinéraire

