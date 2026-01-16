MENTA FRESCA CONCERT Aumelas
MENTA FRESCA CONCERT Aumelas vendredi 30 janvier 2026.
MENTA FRESCA CONCERT
Route de Montpellier Aumelas Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Menta Fresca, c’est de la soul qui groove, chaude et vivante
Menta Fresca, c’est de la soul qui groove, chaude et vivante — du rythme, du blues, et cette énergie “body & soul” qui fait du bien. Sur scène Alexandra au chant, Jérôme à la basse, Pedro à la guitare, Jim à la batterie. Un concert généreux, fait pour écouter… et pour se laisser embarquer.
Concert suivi d’un repas partagé, pour celles et ceux qui le souhaitent apportez un plat sucré et/ou salé. .
Route de Montpellier Aumelas 34230 Hérault Occitanie +33 6 12 44 60 51 cacestfait.aumelas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Menta Fresca is soul that grooves, warm and lively
L’événement MENTA FRESCA CONCERT Aumelas a été mis à jour le 2026-01-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT