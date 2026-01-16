MENTA FRESCA CONCERT Aumelas

MENTA FRESCA CONCERT

Route de Montpellier Aumelas Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Menta Fresca, c’est de la soul qui groove, chaude et vivante

Menta Fresca, c’est de la soul qui groove, chaude et vivante — du rythme, du blues, et cette énergie “body & soul” qui fait du bien. Sur scène Alexandra au chant, Jérôme à la basse, Pedro à la guitare, Jim à la batterie. Un concert généreux, fait pour écouter… et pour se laisser embarquer.

Concert suivi d’un repas partagé, pour celles et ceux qui le souhaitent apportez un plat sucré et/ou salé. .

Route de Montpellier Aumelas 34230 Hérault Occitanie +33 6 12 44 60 51 cacestfait.aumelas@gmail.com

English :

Menta Fresca is soul that grooves, warm and lively

