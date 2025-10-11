Mental Impact Mentalisme et Hypnose Crépy-en-Valois

Mental Impact Mentalisme et Hypnose Crépy-en-Valois samedi 11 octobre 2025.

Mental Impact Mentalisme et Hypnose

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Laissez-vous surprendre par des performances étonnantes mêlant mystère, humour et émotions. Une expérience unique à ne pas manquer pour tous les curieux et amateurs de sensations fortes.

Guidé par un artiste talentueux, vous assisterez à des démonstrations impressionnantes où la suggestion, la lecture de pensées et l’influence mentale prennent vie sous vos yeux.

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 63 18

English :

Let yourself be surprised by astonishing performances combining mystery, humor and emotion. A unique experience not to be missed by all curious and thrill-seeking visitors.

Guided by a talented artist, you’ll witness impressive demonstrations where suggestion, mind-reading and mental influence come to life before your very eyes.

German :

Lassen Sie sich von erstaunlichen Darbietungen überraschen, die Geheimnisse, Humor und Emotionen miteinander verbinden. Ein einzigartiges Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten, für alle Neugierigen und Liebhaber von Nervenkitzel.

Unter der Leitung eines talentierten Künstlers erleben Sie beeindruckende Vorführungen, bei denen Suggestion, Gedankenlesen und mentale Beeinflussung vor Ihren Augen lebendig werden.

Italiano :

Lasciatevi sorprendere da spettacoli sorprendenti che combinano mistero, umorismo ed emozione. È un’esperienza unica da non perdere per tutti coloro che sono interessati al brivido e al divertimento.

Guidati da un artista di talento, assisterete a dimostrazioni impressionanti in cui la suggestione, la lettura del pensiero e l’influenza mentale prendono vita davanti ai vostri occhi.

Espanol :

Déjese sorprender por asombrosas actuaciones que combinan misterio, humor y emoción. Es una experiencia única que no debe perderse nadie a quien le interesen las emociones fuertes.

Guiado por un artista de talento, será testigo de impresionantes demostraciones en las que la sugestión, la lectura de la mente y la influencia mental cobran vida ante sus propios ojos.

