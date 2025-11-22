Mentalisme et humour Rondinox Centre Multimédia Neuvic

Mentalisme et humour Rondinox

Rondinox par Mister Alambic . Si voir c’est croire, sentir c’est savoir .

M. Richard et M. Bertrand, deux colporteurs assermentés, vous proposent de ressentir les bienfaits du Rondinox, artefact mystérieux, capable de développer toutes les capacités humaines. Est-ce une supercherie commerciale ?

Dans ce spectacle interactif qui mêle magie, illusion et mentalisme, vous vivrez des expériences surprenantes et improbables. Le doute plane volontairement, arnaque ou réalité ?

À vous de nous dire !

20h30, Centre Multimédia (durée 45 mn). Ouverture de la billetterie à partir de 20h.

A partir de 7 ans. Tarifs 10 € 8 € (abonné) 5 € (-10 ans).

Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .

