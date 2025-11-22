Mentalisme et humour Rondinox Centre Multimédia Neuvic
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
M. Richard et M. Bertrand, deux colporteurs assermentés, vous proposent de ressentir les bienfaits du Rondinox, artefact mystérieux, capable de développer toutes les capacités humaines. Est-ce une supercherie commerciale ?
Dans ce spectacle interactif qui mêle magie, illusion et mentalisme, vous vivrez des expériences surprenantes et improbables. Le doute plane volontairement, arnaque ou réalité ?
À vous de nous dire !
20h30, Centre Multimédia (durée 45 mn). Ouverture de la billetterie à partir de 20h.
A partir de 7 ans. Tarifs 10 € 8 € (abonné) 5 € (-10 ans).
Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
English : Mentalisme et humour Rondinox
Rondinox by Mister Alambic . If seeing is believing, smelling is knowing.
8:30pm Centre Multimédia.
Ages 7 and up. Admission 10 ? subscriber 8 ? -10 years 5 ?.
Center Multimédia 05 53 80 09 88
German : Mentalisme et humour Rondinox
Rondinox von Mister Alambic . Wenn Sehen gleich Glauben ist, dann ist Riechen gleich Wissen.
20:30 Uhr Multimediazentrum.
Ab 7 Jahren. Eintritt 10 ? Abonnent 8 ? -10 Jahre 5 ?
Multimediazentrum 05 53 80 09 88
Italiano :
Rondinox di Mister Alambic . Se vedere è credere, annusare è sapere.
20.30 Centro Multimédia.
Dai 7 anni in su. Ingresso 10? abbonati 8? minori di 10 anni 5?
Centro Multimédia 05 53 80 09 88
Espanol : Mentalisme et humour Rondinox
Rondinox por Mister Alambic . Si ver es creer, oler es saber.
20.30 h Centre Multimédia.
A partir de 7 años. Entrada 10? abonados 8? menores de 10 años 5?
Centro Multimedia 05 53 80 09 88
