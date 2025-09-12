Mentalisme Léo Brière Existences Chartres

Mentalisme Léo Brière Existences Chartres vendredi 13 février 2026.

Mentalisme Léo Brière Existences

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – 41 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Après le succès de L’expérience interdite, Léo Brière propose Existences, un spectacle bluffant qui invite le public à réfléchir sur l’impact des choix quotidiens sur notre vie et celle des autres. Grâce à une scénographie immersive, il crée une expérience inédite mêlant émotion, humour et mystère.

Conçu comme un tête-à-tête avec chaque spectateur, le show explore les croisements de vies et les directions possibles à chaque instant. Léo Brière souhaite que chacun reparte émerveillé et conscient de l’importance de profiter pleinement de chaque moment. Élu spectacle magique de l’année 2024. Tout public à partir de 8 ans. 20 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Following the success of L?expérience interdite, Léo Brière presents Existences, a breathtaking show that invites audiences to reflect on the impact of everyday choices on our lives and those of others. Thanks to an immersive scenography, he creates a unique experience combining emotion, humor and m

German :

Nach dem Erfolg von L’expérience interdite präsentiert Léo Brière Existences, eine verblüffende Show, die das Publikum dazu einlädt, über die Auswirkungen unserer täglichen Entscheidungen auf unser Leben und das der anderen nachzudenken. Dank eines immersiven Bühnenbildes schafft er eine völlig neue

Italiano :

Dopo il successo de L’expérience interdite, Léo Brière presenta Existences, uno spettacolo folgorante che invita il pubblico a riflettere sull’impatto delle scelte quotidiane sulla nostra vita e su quella degli altri. Utilizzando una scenografia immersiva, crea un’esperienza unica che combina emozio

Espanol :

Tras el éxito de L’expérience interdite, Léo Brière presenta Existences, un deslumbrante espectáculo que invita al público a reflexionar sobre el impacto de las decisiones cotidianas en nuestras vidas y en las de los demás. Mediante una escenografía inmersiva, crea una experiencia única que combina

L’événement Mentalisme Léo Brière Existences Chartres a été mis à jour le 2025-09-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES