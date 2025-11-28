Mentalisme: Viktor Vincent dans « Fantastique »

Tarif : 32 – 32 – 39 EUR

Début : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

English :

In his new one-man show, Viktor Vincent goes through the looking glass to bring you a live experience of the marvellous and the fantastic.

German :

In seinem neuen Soloauftritt geht Viktor Vincent auf die andere Seite des Spiegels, um Ihnen live die Erfahrung des Wunderbaren und Fantastischen zu bieten.

Italiano :

Nel suo nuovo one-man-show, Viktor Vincent attraversa lo specchio per offrirvi un’esperienza dal vivo del meraviglioso e del fantastico.

Espanol :

En su nuevo espectáculo unipersonal, Viktor Vincent atraviesa el espejo para ofrecerle una experiencia en vivo de lo maravilloso y lo fantástico.

