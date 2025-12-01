Mentalisme Viktor Vincent Fantastik Longué-Jumelles

Mentalisme Viktor Vincent Fantastik Longué-Jumelles samedi 13 décembre 2025.

Mentalisme Viktor Vincent Fantastik

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : samedi 13 décembre 2025

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Tout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de la nuit. Dans la vitre il aperçoit son reflet mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique.

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.

Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes ! Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde…

Plus qu’un spectacle, une expérience unique. Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ? Offrez-vous une soirée de mystère dont vous reparlerez longtemps…

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

It all begins with the story of a man who wakes up alone on a train in the middle of the night. He sees his reflection in the window, but the face is not his own. He plunges into a fantastic world.

German :

Alles beginnt mit der Erzählung eines Mannes, der mitten in der Nacht allein in einem Zug aufwacht. Im Fenster sieht er sein Spiegelbild, doch das Gesicht ist nicht sein eigenes. Er taucht in eine fantastische Welt ein.

Italiano :

Tutto inizia con la storia di un uomo che si sveglia da solo su un treno nel cuore della notte. Vede il suo riflesso nel finestrino, ma il volto non è il suo. Si immerge in un mondo fantastico.

Espanol :

Todo comienza con la historia de un hombre que se despierta solo en un tren en mitad de la noche. Ve su reflejo en la ventanilla, pero el rostro no es el suyo. Se sumerge en un mundo fantástico.

