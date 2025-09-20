Mentaliste ? Telle est ma prédiction La Comédie du Finistère Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:15:00

2025-09-20

Voyage au coeur du mentalisme, où le possible et l’impossible se mêlent, où le conscient et l’inconscient se télescopent.

Un voyage dans le temps où les cartes volent, les billets se téléportent, où les prédictions sont dévoilées, où vos choix sont faits en toute liberté….ou pas.

Ce que vous avez vu, vous l’avez rêvé et ce que vous avez imaginé, vous ne l’avez pas encore vécu.

Un seul objectif que vous soyez acteurs du spectacle de bout en bout.

Alors percerez vous le secret qu’il y a dans le coffre ?

Humour, mentalisme, magie par Jazz le magicien

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public à partir de 8 ans.

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

