Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama Espace Chapiteau Cusset

Cusset

Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama

Espace Chapiteau Avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-22 21:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22

Mentir lo Mínimo fait halte à Cusset pour deux représentations pas comme les autres… sous un dôme immersif.

.

Espace Chapiteau Avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mentir lo Mínimo stops off in Cusset for two performances unlike any other? under an immersive dome.

L’événement Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama Cusset a été mis à jour le 2025-09-01 par Vichy Destinations