Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama Espace Chapiteau Cusset
Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama Espace Chapiteau Cusset mardi 21 avril 2026.
Cusset
Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama
Espace Chapiteau Avenue de l’Europe Cusset Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-22 21:00:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-22
Mentir lo Mínimo fait halte à Cusset pour deux représentations pas comme les autres… sous un dôme immersif.
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Espace Chapiteau Avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
Mentir lo Mínimo stops off in Cusset for two performances unlike any other? under an immersive dome.
L’événement Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama Cusset a été mis à jour le 2025-09-01 par Vichy Destinations
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