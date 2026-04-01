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Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama Espace Chapiteau Cusset

Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama Espace Chapiteau Cusset mardi 21 avril 2026.

Lieu : Espace Chapiteau

Adresse : Avenue de l'Europe

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : 2026-04-21T20:00:00

Fin : 2026-04-21T21:00:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif réduit

Cusset

Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama

Espace Chapiteau Avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-22 21:00:00

Date(s) :
2026-04-21 2026-04-22

Mentir lo Mínimo fait halte à Cusset pour deux représentations pas comme les autres… sous un dôme immersif.
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Espace Chapiteau Avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

Mentir lo Mínimo stops off in Cusset for two performances unlike any other? under an immersive dome.

L’événement Mentir Lo Mínimo • Cie Alta Gama Cusset a été mis à jour le 2025-09-01 par Vichy Destinations

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