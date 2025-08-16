Cirque Mentir lo Mínimo Salle Guy Rossolini La Ferté Macé

Cirque Mentir lo Mínimo

Salle Guy Rossolini Boulevard André Hamonic La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

À la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique, Mentir lo Mínimo s’inspire du courant minimaliste et propose au public une création intime et épurée. Un spectacle qui, sous son apparente simplicité, nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi et travaille avec subtilité la question du corps. Mentir lo Mínimo cherche à se débarrasser de tout ce qui n’est pas nécessaire et parle du voyage de ces trois corps sur la scène la femme, l’homme et le vélo.

Créée par Alejo et Amanda Delgado qui se rencontrent en 2015 à Barcelone, la Cie Alta Gama, place l’expérience du public au cœur de sa création. Ce duo de vélo acrobatique questionne finalement avec humour le rapport que l’on entretient avec son corps et la manière dont on accepte ses faiblesses, ses limites.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté d’Agglomération Flers Agglo. .

Salle Guy Rossolini Boulevard André Hamonic La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79

English : Cirque Mentir lo Mínimo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cirque Mentir lo Mínimo La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-10-13 par REZZO