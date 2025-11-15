MENTIR LO MINIMO Mende

Quartier de Fontanilles Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Cie ALTA GAMA // cirque minimaliste

Il et elle sont deux lui, massif et corpulent, elle, souple et intrépide.

Leurs corps n’auraient jamais dû leur permettre de devenir circassien·nes. Et pourtant, il et elle défient les lois de l’équilibre sur un vélo et se livrent en toute simplicité devant nos yeux.

Comment être en harmonie avec son corps ? Comment l’accepter malgré les limites qu’il nous impose ? Comment réussir à s’affranchir du regard des autres ?

Mentir lo minimo propose de réfléchir à ces questionnements universels à travers un art minimaliste, proche des spectacteur·ices et qui les invite à se concentrer sur l’essentiel.

◥ Pour aller plus loin le travail de Frank Stella, peintre américain du XXIème siècle, précurseur du mouvement minimaliste

Age Dès 8 ans

Lieu 2 représentations sous dôme, Plaine d’Aventures, Fontanilles

Durée 1h

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

Spectacle co-accueilli avec les Scènes Croisées de Lozère et la Verrerie Pôle National Cirque Occitanie dans le cadre du festival Temps de cirques en Lozère, et de la Nuit du cirque.

Bord plateau à l’issue des représentations.

Action culturelle Atelier cirque le dimanche 16 novembre, de 10h à 12h dès 12 ans

Gratuit, sur réservation, pour les détenteur·rices d’un billet du spectacle.

Un atelier pour explorer notre relation au corps à travers les pratiques du cirque.

Une idée de la Cie Alta Gama // Auteurs et artistes interprètes Amanda Delgado et Alejo Gamboa // Mise en scène Alejo Gamboa // Musique Pere Vilaplana et Amanda Delgado // Regard technique Fréderic Perrin // Création lumière Ismael Fernández et Alta Gama // Costumière Pilar Aguilar // Traduction française Sophie Tuchscherer

Concepteur et constructeur du dôme Domingo Sarrey Vesica Domes // Concepteur et constructeur gradins et plancher Gaël Lefeuvre // Diffusion Angéla Kontis

Avec le soutien de La Cascade, Pôle National Cirque, Bourg-Saint-Andéol (07) // Espace Malraux Scène nationale Chambéry Savoie (73) // Département de la Savoie (73) // Cirk’Eole Montigny-lès-Metz (57) // Esacto’Lido École supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie (31) // Halle Verriere Meisenthal, Scène conventionnée d’intérêt national (57) // Festival Trapezi, Reus (ES) // Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, OSIC (ES) // Festival Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival Fossano (IT) // Ondadurto Teatro, Roma (IT) // Performing Lands, Residenze de la Regione Lazio (IT) // Espaces de résidence // Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” Chambéry (73) // La Grainerie Toulouse (31) // La Central del Circ, Barcelona (ES) // Ex convento Santa Croce di Tuscania Borgo Velino (IT) // Théâtre Gérard Philipe Saint Jean de Maurienne (73) // Testimoni Escènic, Creació d’Arts Escèniques Avinyó (ES) // L’Endroit Chambéry (73) // Salle de spectacle Saint-Jean La Motte Servolex (73) // L’Estruch, Fàbrica de Creació Sabadell (ES) // Espace Culturel Jean Blanc La Ravoire (73)

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende en cliquant sur le site web .

Quartier de Fontanilles Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

