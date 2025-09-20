MENTIR LO MINIMO Saison Ah? Palais des Congrès Parthenay

MENTIR LO MINIMO Saison Ah? Palais des Congrès Parthenay samedi 20 septembre 2025.

MENTIR LO MINIMO Saison Ah?

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

MENTIR LO MINIMO

Cie Alta Gama (31)

CIRQUE ET VÉLO ACROBATIQUE

Un spectacle qui ne ment pas !

“Ensemble, ils bougent, tombent, se relèvent, s’entraident.

Mentir lo mínimo est un spectacle de cirque tout en douceur, où le décor

mobile se crée entre les corps et la machine, où les artistes cherchent ce qui

est vraiment important. Petit à petit, ils enlèvent ce qui cache, ce qui pèse,

pour aller vers ce qu’ils sont vraiment. Au fil des performances et de l’émotion,

ils parlent du corps, de la confiance et du fait d’oser être soi.

Un moment touchant, sincère, drôle parfois, qui fait du bien et où le public,

en cercle autour de la scène, entrera en totale connexion avec les artistes.

Tout public dès 6 ans. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

English : MENTIR LO MINIMO Saison Ah?

German : MENTIR LO MINIMO Saison Ah?

Italiano :

Espanol : MENTIR LO MINIMO Saison Ah?

L’événement MENTIR LO MINIMO Saison Ah? Parthenay a été mis à jour le 2025-08-30 par CC Parthenay Gâtine