Menton Architecture Art déco Palais de l’Europe Menton

Menton Architecture Art déco 15 et 29 octobre Palais de l’Europe Alpes-Maritimes

4 euros par personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T10:00:00 – 2025-10-15T11:00:00

Fin : 2025-10-29T10:00:00 – 2025-10-29T11:00:00

Durant l’entre-deux-guerres le parti pris du décor architectural se modernise. Le courant Art déco bouscule les codes néo-classiques jusque-là mis en exergue sur les façades mentonnaises. Nous vous invitons à découvrir ces fleurons autour du carré d’or…

Palais de l’Europe 8 avenue Boyer Menton 06500 centre-ville Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 81 52 70 Le Palais de l’Europe constitue le point de départ de la visite.

L’itinéraire se concentre autour du quartier de la Condamine. Possibilité de stationnement avenue Boyer, avenue de Verdun, promenade du Soleil.

©Ville de Menton