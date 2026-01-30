Menu à la Truffe | Château les Merles Chateau les Merles Mouleydier
Menu à la Truffe | Château les Merles Chateau les Merles Mouleydier vendredi 6 février 2026.
Menu à la Truffe | Château les Merles
Chateau les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier Dordogne
Tarif : 125 – 125 – 125 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Le restaurant du Château les Merles vous propose le dernier menu truffe de la saison, à un moment où la truffe est particulièrement belle. Réservez sans tarder.
Au menu
La brouillade d’œufs aux truffes, mouillette de pain
Terrine de foie gras truffée, chutney de poire et citron
Cappuccino de cèpes et chantilly à la truffe
Saint-Jacques aux truffes et à la fleur de sel Sauce corail, crémeux de topinambour
Médaillon de bœuf en croûte de champignons, sauce Périgueux, Velours de céleri à la truffe, salsifis croustillant
Brillat-Savarin à la truffe en deux façons, salade de mâche
Autour du miel et de la truffe, biscuit madeleine, siphon fromage blanc truffé .
Chateau les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 42 info@lesmerles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu à la Truffe | Château les Merles
L’événement Menu à la Truffe | Château les Merles Mouleydier a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides