Menu à la Truffe | Château les Merles Chateau les Merles Mouleydier

Chateau les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier Dordogne

Tarif : 125 – 125 – 125 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Le restaurant du Château les Merles vous propose le dernier menu truffe de la saison, à un moment où la truffe est particulièrement belle. Réservez sans tarder.

Au menu

La brouillade d’œufs aux truffes, mouillette de pain

Terrine de foie gras truffée, chutney de poire et citron

Cappuccino de cèpes et chantilly à la truffe

Saint-Jacques aux truffes et à la fleur de sel Sauce corail, crémeux de topinambour

Médaillon de bœuf en croûte de champignons, sauce Périgueux, Velours de céleri à la truffe, salsifis croustillant

Brillat-Savarin à la truffe en deux façons, salade de mâche

Autour du miel et de la truffe, biscuit madeleine, siphon fromage blanc truffé .

Chateau les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 42 info@lesmerles.com

