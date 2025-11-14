Menu à l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune à la Table de Levernois La Table de Levernois Levernois

Menu à l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune à la Table de Levernois La Table de Levernois Levernois vendredi 14 novembre 2025.

Menu à l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune à la Table de Levernois

La Table de Levernois 15 Rue du Golf Levernois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:15:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

À l’occasion de l’un des weekends les plus festifs de Bourgogne, notre Chef propose un menu spécialement concocté pour la Vente des Vins des Hospices de Beaune, à découvrir à la Table de Levernois* le vendredi 14 au diner, le samedi 15 au diner et le dimanche 16 novembre 2025 au déjeuner. .

La Table de Levernois 15 Rue du Golf Levernois 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 73 58 reservation@levernois.com

English : Menu à l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune à la Table de Levernois

German : Menu à l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune à la Table de Levernois

Italiano :

Espanol :

L’événement Menu à l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune à la Table de Levernois Levernois a été mis à jour le 2025-10-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)