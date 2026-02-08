Menu Best Of ton rendez-vous ado ! Tourcoing

Menu Best Of ton rendez-vous ado !

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Pour les curieuses et les curieux, toute l’actualité de la pop culture sera abordée !

Au menu présentation de nouveaux livres, BD, mangas, jeux vidéo, jeux de société, nouveautés autour du numérique et de l’actualité en général.

Et pour finir en beauté, une activité ou un atelier numérique te sera proposé.

For the curious, all the latest pop culture news will be covered!

On the menu: presentation of new books, comics, manga, video games, board games, digital news and current events in general.

And to round things off on a high note, you’ll be able to take part in a digital activity or workshop.

