Menu Bêtes et Sorcières chez Claire à Freybouse

Route du Bischwald Freybouse Moselle

39.95

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-29

fin : 2025-11-01

2025-10-29

Menu Bêtes et sorcières le mercredi midi, jeudi, vendredi et samedi midi et soir du 29 octobre au 1er novembre 2025. Entrée Potion de Gargamel, crémeux de butternut, œuf parfait ou saumon gravlax bun’s de pain noir au condiment. Plat joue de bœuf confite purée à la carotte ou filet de bar Potiron conflit émulsion à l’encre de seiche. Dessert tartare de pomme au caramel espuma orange.Tout public

Route du Bischwald Freybouse 57660 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr

English :

Beasts and witches menu Wednesday lunchtime, Thursday, Friday and Saturday lunchtime and evening from October 29 to November 1, 2025. Starter: Gargamel Potion, butternut cream, ?uf parfait or salmon gravlax bun’s with condiment. Main course: Confit beef cheek with carrot purée or fillet of sea bass with pumpkin conflict and squid ink emulsion. Dessert: apple tartar with caramel and orange espuma.

German :

Bestien- und Hexenmenü am Mittwochmittag, Donnerstag, Freitag und Samstagmittag und -abend vom 29. Oktober bis 1. November 2025. Vorspeise: Gargamel’s Potion, cremige Butternut, ?uf parfait oder Graved Lachs bun’s Schwarzbrot mit Würze. Gang: Konfierte Ochsenbacke mit Karottenpüree oder Wolfsbarschfilet Kürbis-Konflikt Emulsion mit Tintenfischtinte. Dessert: Apfeltartar mit Orangen-Espuma-Karamell.

Italiano :

Menù delle bestie e delle streghe il mercoledì a pranzo, il giovedì, il venerdì e il sabato a pranzo e la sera dal 29 ottobre al 1° novembre 2025. Antipasto: Pozione di Gargamella, crema di noce di burro, parfait di uf o panino al salmone gravlax di pane nero con condimento. Piatto principale: guancia di manzo confit con purea di carote o filetto di branzino con conflitto di zucca ed emulsione al nero di seppia. Dessert: tartara di mele con caramello ed espuma di arancia.

Espanol :

Menú de bestias y brujas los miércoles al mediodía, jueves, viernes y sábados al mediodía y por la noche del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2025. Entrante: Poción de Gargamel, crema de mantequilla, parfait de ?uf o gravlax de salmón bun’s de pan negro con condimento. Plato principal: Carrillera de ternera confitada con puré de zanahoria o filete de lubina con conflicto de calabaza y emulsión de tinta de calamar. Postre: tartar de manzana con caramelo y espuma de naranja.

