Menu bourguignon domaine besancenot Beaune samedi 6 décembre 2025.

domaine besancenot 78 faubourg st nicolas Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Incontournable marché de Noel au domaine Besancenot
Samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025
couvert-restauration sur place artisanat local créatif et gourmand.
Calèche gratuite pour tous les après midi.
Olaf et le père Noel   .

domaine besancenot 78 faubourg st nicolas Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 18 76  DOMAINEBESANCENOT@FREE.FR

