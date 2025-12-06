Menu bourguignon domaine besancenot Beaune
Menu bourguignon domaine besancenot Beaune samedi 6 décembre 2025.
domaine besancenot 78 faubourg st nicolas Beaune Côte-d'Or
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Incontournable marché de Noel au domaine Besancenot
Samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025
couvert-restauration sur place artisanat local créatif et gourmand.
Calèche gratuite pour tous les après midi.
Olaf et le père Noel .
domaine besancenot 78 faubourg st nicolas Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 18 76 DOMAINEBESANCENOT@FREE.FR
