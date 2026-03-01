Menu Bourguignon

13bis boulevard Napoléon Brienne-le-Château Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 12:00:00

fin : 2026-03-14 14:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Réservez votre menu bourguignon dès maintenant !

vous pourrez déguster des œufs morette, des escargots, de la sandre au chablis et bien sûr, du bœuf bourguignon et de l’époisses ! Que vous soyez plutôt du soir ou du midi, pensez à réserver. .

13bis boulevard Napoléon Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 24 41 latabledu13bis@orange.fr

L’événement Menu Bourguignon Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne