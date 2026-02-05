Menu Carpailles ! Diefmatten
Menu Carpailles ! Diefmatten vendredi 20 mars 2026.
Menu Carpailles !
17 rue de Hecken Diefmatten Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00
fin : 2026-04-03 14:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles !
Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Notre restaurant participe à cet évènement et propose un menu original à base de carpe
L’Amuse bouche
***
Consommé claire de Carpes et crevettes aux parfums thaï, mousse aux épices
***
Colombo de Carpe à l’Antillaise, riz coco et légumes des Îles
***
Baba au rhum, glace vanille bourbon .
17 rue de Hecken Diefmatten 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 91 08 patrick@auchevalblanc.fr
English :
Celebrate the arrival of spring with Carpailles!
