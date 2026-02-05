Menu Carpailles !

17 rue de Hecken Diefmatten Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00

fin : 2026-04-03 14:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles !

Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Notre restaurant participe à cet évènement et propose un menu original à base de carpe

L’Amuse bouche

***

Consommé claire de Carpes et crevettes aux parfums thaï, mousse aux épices

***

Colombo de Carpe à l’Antillaise, riz coco et légumes des Îles

***

Baba au rhum, glace vanille bourbon .

17 rue de Hecken Diefmatten 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 91 08 patrick@auchevalblanc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the arrival of spring with Carpailles!

L’événement Menu Carpailles ! Diefmatten a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme du Sundgau