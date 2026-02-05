Menu Carpailles ! Eglingen

Menu Carpailles !

18 rue Principale Eglingen Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00

fin : 2026-04-03 14:00:00

2026-03-20

Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe.

Entrée

Terrine de foie gras aux éclats de carpe fumée

Plat

Pavé de carpe à la milanaise, tagliatelles à l’encre de sèche et purée de courgette

Dessert au choix

Accompagné un verre de Pinot blanc Carpe d’Or Wolfberger, 1/2 Lisbeth .

English :

Celebrate the arrival of spring with the Carpailles! The restaurateurs participating in this event will propose original menus based on carp.

