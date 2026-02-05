Menu Carpailles ! Eglingen
Menu Carpailles ! Eglingen vendredi 20 mars 2026.
Menu Carpailles !
18 rue Principale Eglingen Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00
fin : 2026-04-03 14:00:00
2026-03-20
Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe.
Entrée
Terrine de foie gras aux éclats de carpe fumée
Plat
Pavé de carpe à la milanaise, tagliatelles à l’encre de sèche et purée de courgette
Dessert au choix
Accompagné un verre de Pinot blanc Carpe d’Or Wolfberger, 1/2 Lisbeth .
18 rue Principale Eglingen 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 30 29
English :
Celebrate the arrival of spring with the Carpailles! The restaurateurs participating in this event will propose original menus based on carp.
