Menu Carpailles ! Friesen

60 rue Principale Friesen Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00
fin : 2026-04-03 14:00:00
2026-03-20
Venez fêter le printemps dans le Sundgau avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe. Sur réservation uniquement.
Entrée
Médaillon de carpes sur son lit de salade
******
Plat
Cannelloni de carpes et sa julienne Arc-en-Ciel
******
Dessert
Tarte rhubarbe, carpes, passion meringuée citron
******
(uniquement sur réservation au 03 89 68 95 69) .
60 rue Principale Friesen 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 95 69 sarlrestaurantdelacarpe@orange.fr
English :
Celebrate spring in the Sundgau with Carpailles! Participating restaurateurs will be offering original menus featuring carp. Reservations required.
