Menu Carpailles ! Friesen

Menu Carpailles !

60 rue Principale Friesen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00

fin : 2026-04-03 14:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Venez fêter le printemps dans le Sundgau avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe. Sur réservation uniquement.

Entrée

Médaillon de carpes sur son lit de salade

******

Plat

Cannelloni de carpes et sa julienne Arc-en-Ciel

******

Dessert

Tarte rhubarbe, carpes, passion meringuée citron

******

(uniquement sur réservation au 03 89 68 95 69) .

60 rue Principale Friesen 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 95 69 sarlrestaurantdelacarpe@orange.fr

English :

Celebrate spring in the Sundgau with Carpailles! Participating restaurateurs will be offering original menus featuring carp. Reservations required.

