Menu Carpailles ! Hirsingue
Menu Carpailles ! Hirsingue vendredi 20 mars 2026.
Menu Carpailles !
16 route d’Altkirch Hirsingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00
fin : 2026-04-03 14:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Venez fêter l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe.
Amuse-bouche
***
Entrée
Goulasch de carpes à la Hongroise
***
Plat
Ballotine de carpes sauce au curry Breton riz parfumé et légumes de saison
***
Dessert
Charlotte maison aux fruits .
16 route d’Altkirch Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 60 contact@aubergedes3vallees.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate the arrival of spring with the Carpailles! The restaurant owners participating in this event will offer original menus based on carp.
L’événement Menu Carpailles ! Hirsingue a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme du Sundgau