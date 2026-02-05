Menu Carpailles ! Hirsingue

Menu Carpailles !

Venez fêter l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe.

Amuse-bouche

Entrée

Goulasch de carpes à la Hongroise

Plat

Ballotine de carpes sauce au curry Breton riz parfumé et légumes de saison

Dessert

Charlotte maison aux fruits .

16 route d’Altkirch Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 60 contact@aubergedes3vallees.fr

English :

Come and celebrate the arrival of spring with the Carpailles! The restaurant owners participating in this event will offer original menus based on carp.

