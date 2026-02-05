Menu Carpailles ! Hirtzbach

Menu Carpailles !

16 rue principale Hirtzbach Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00

fin : 2026-04-03 14:00:00

2026-03-20

Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet évènement proposeront des menus originaux à base de carpe.

Entrée

Carpaccio de carpes fumées aux baies rose et fines herbes

Plat

Filet de carpes sous sa croûte d’herbe, écrasé de patate douce sauce pinot noir

Dessert

Nougat glacé

16 rue principale Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 93 27 restaurant.gare@club-internet.fr

English :

Celebrate the arrival of spring with the Carpailles! Restaurants participating in this event will propose original menus based on carp.

