Menu Carpailles ! Hirtzbach

16 rue principale Hirtzbach Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00
fin : 2026-04-03 14:00:00
2026-03-20
Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet évènement proposeront des menus originaux à base de carpe.
Entrée
Carpaccio de carpes fumées aux baies rose et fines herbes
Plat
Filet de carpes sous sa croûte d’herbe, écrasé de patate douce sauce pinot noir
Dessert
Nougat glacé
16 rue principale Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 93 27 restaurant.gare@club-internet.fr
English :
Celebrate the arrival of spring with the Carpailles! Restaurants participating in this event will propose original menus based on carp.
