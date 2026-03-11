Menu Châteaux en Fête Châteaux en Fête Champs-Romain
Château Le Verdoyer Champs-Romain Dordogne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25 2026-04-26 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-03
Menu spécial Châteaux en Fête
Menu assiette Périgord, magret de canard, sauce aux cèpes, café gourmand.
Possibilité de menu végétarien.
Château Le Verdoyer Champs-Romain 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 94 64 chateau@verdoyer.fr
English : Menu Châteaux en Fête Châteaux en Fête
Special Châteaux en Fête menu:
Menu: Périgord plate, duck breast with porcini mushroom sauce, gourmet coffee.
Vegetarian menu available.
L’événement Menu Châteaux en Fête Châteaux en Fête Champs-Romain a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin