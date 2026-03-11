Menu Châteaux en Fête Châteaux en Fête Champs-Romain

Menu Châteaux en Fête Châteaux en Fête

Château Le Verdoyer Champs-Romain Dordogne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-03

Menu spécial Châteaux en Fête

Menu assiette Périgord, magret de canard, sauce aux cèpes, café gourmand.

Possibilité de menu végétarien.

Menu spécial Châteaux en Fête

Menu assiette Périgord, magret de canard, sauce aux cèpes, café gourmand.

Possibilité de menu végétarien. .

Château Le Verdoyer Champs-Romain 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 94 64 chateau@verdoyer.fr

English :

Special Châteaux en Fête menu:

Menu: Périgord plate, duck breast with porcini mushroom sauce, gourmet coffee.

Vegetarian menu available.

