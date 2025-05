Menu de fête des mères à l’Holodeck – Les Hauts Coteaux Floressas, 25 mai 2025 12:00, Floressas.

Menu de fête des mères à l’Holodeck Les Hauts Coteaux Chateau de Chambert l’Holodeck Floressas Lot

Début : 2025-05-25 12:00:00

2025-05-25

Offrez-lui un moment d’exception au cœur des vignes…

Menus raffinés & accords mets et vins en option

Une attention particulière sera réservée à chaque maman

Les Hauts Coteaux Chateau de Chambert l’Holodeck

Floressas 46700 Lot Occitanie +33 5 65 23 89 08

English :

Treat her to an exceptional moment in the heart of the vineyards?

Refined menus & optional wine and food pairings

Special attention reserved for each mother

German :

Schenken Sie ihm einen außergewöhnlichen Moment inmitten der Weinberge?

Raffinierte Menüs und optionale Wein- und Speisekombinationen

Besondere Aufmerksamkeit für jede Mutter

Italiano :

Regalare loro un momento eccezionale nel cuore dei vigneti?

Menu raffinati e abbinamenti enogastronomici facoltativi

Un’attenzione speciale sarà riservata a ogni madre

Espanol :

Regáleles un momento excepcional en el corazón de los viñedos?

Menús refinados y maridajes opcionales

Se prestará especial atención a cada madre

L’événement Menu de fête des mères à l’Holodeck Floressas a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot