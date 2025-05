MENU DE FÊTE DES MÈRES – Saint-Gély-du-Fesc, 25 mai 2025 07:00, Saint-Gély-du-Fesc.

À l’occasion de la Fête des Mères, Le Clos des Oliviers vous invite à célébrer ce moment unique autour d’un menu spécial, raffiné et de saison.

Dans un cadre chaleureux et convivial, venez partager un repas d’exception en famille, conçu avec soin par notre chef pour sublimer les produits du moment. Une belle occasion de dire « je t’aime » à toutes les mamans, en savourant des plats gourmands, préparés avec amour et créativité. .

53 Rue de l’Aven

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

English :

For Mother?s Day, Le Clos des Oliviers invites you to celebrate this unique moment with a special, refined, seasonal menu.

German :

Anlässlich des Muttertags lädt Sie Le Clos des Oliviers dazu ein, diesen einzigartigen Moment mit einem speziellen, raffinierten und saisonalen Menü zu feiern.

Italiano :

Per la Festa della Mamma, Le Clos des Oliviers vi invita a celebrare questo momento unico con un menu speciale, raffinato e stagionale.

Espanol :

Para el Día de la Madre, Le Clos des Oliviers le invita a celebrar este momento único con un menú especial, refinado y de temporada.

