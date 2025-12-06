Menu de Fête Souligné-Flacé
Menu de Fête Souligné-Flacé samedi 6 décembre 2025.
Menu de Fête
9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 12:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez vous inspirer pour vos menus de fête
Des recettes très gourmandes
Choux craquelin à la truite fumée,
Feuilleté de poisson aux agrumes et jardin de légumes d’hiver
Bûche poire chocolat marron, éclats de nougatine .
9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr
English :
Get inspired for your festive menus
German :
Lassen Sie sich für Ihre Festtagsmenüs inspirieren
Italiano :
Ispiratevi ai menu delle feste
Espanol :
Inspírese para sus menús festivos
