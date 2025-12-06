Menu de Fête Souligné-Flacé

Menu de Fête Souligné-Flacé samedi 6 décembre 2025.

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

2025-12-06

Venez vous inspirer pour vos menus de fête

Des recettes très gourmandes

Choux craquelin à la truite fumée,

Feuilleté de poisson aux agrumes et jardin de légumes d’hiver

Bûche poire chocolat marron, éclats de nougatine .

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr

English :

Get inspired for your festive menus

German :

Lassen Sie sich für Ihre Festtagsmenüs inspirieren

Italiano :

Ispiratevi ai menu delle feste

Espanol :

Inspírese para sus menús festivos

