Menu de fête Table du Chef Corvez Haimps

Menu de fête Table du Chef Corvez

22 route de Coucoussac Haimps Charente-Maritime

Tarif : 98 – 98 – 98 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour le menu de la Saint-Sylvestre au programme pour les papilles huîtres, terrine de foie gras, tataki de homard, turbot ou bœuf, brie truffé, pavlova fruits exotiques et pour terminer les chocolats de Tiphaine Corvez.

+33 7 72 11 54 26 latableduchefcorvez@gmail.com

English :

The New Year’s Eve menu includes oysters, foie gras terrine, lobster tataki, turbot or beef, truffled brie, exotic fruit pavlova and, to round things off, chocolates from Tiphaine Corvez.

