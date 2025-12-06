Menu de fête végétarien Souligné-Flacé
Menu de fête végétarien
9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe
Début : 2025-12-06 15:30:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
2025-12-06
Menu de fête!
Au menu,
Faux gras végétal, pain d’épices et chutney de figues
Wellington (pâté en croûte ) de légumes d’hiver aux champignons
Bûche poire chocolat aux marrons et éclats de nougatine
Toutes les recettes sont 100%maison avec des ingrédients de grande qualité .
9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr
English :
Festive menu!
German :
Festtagsmenü!
Italiano :
Menu festivo!
Espanol :
Menú festivo
