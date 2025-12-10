Menu de fêtes au Moulin d’Alexandre à Ste Eulalie d’Olt Rue de la Traverse Sainte-Eulalie-d’Olt
Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Début : Jeudi 2026-01-01
Pour vos fêtes de fin d’année, le restaurant Au moulin d’Alexandre vous propose son menu du 1er janvier
Pensez à réserver au 05-65-47-45-85
servi au restaurant
Amuses bouches
Foie gras du Sud Ouest en terrine,
Chutney pomme et Abricot moelleux
Brioche maison à partager
Raviole de gambas, bisque de crustacés
Suprême de chapon fermier, Jus de viande, marron et cardon à la moelle
Plateau de fromages de nos montagnes
Pavlova aux fruits exotiques, mousse légère à la vanille, sorbet mandarine
Mignardises .
Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 45 85 moulin.alexandre@wanadoo.fr
English :
For your festive season, the restaurant Au moulin d’Alexandre offers you its January 1st menu
L'événement Menu de fêtes au Moulin d'Alexandre à Ste Eulalie d'Olt Sainte-Eulalie-d'Olt a été mis à jour le 2025-12-08