Menu de fêtes au Moulin d’Alexandre à Ste Eulalie d’Olt Rue de la Traverse Sainte-Eulalie-d’Olt

Pour vos fêtes de fin d’année, le restaurant Au moulin d’Alexandre vous propose son menu du 1er janvier

Pensez à réserver au 05-65-47-45-85

servi au restaurant

Amuses bouches

***

Foie gras du Sud Ouest en terrine,

Chutney pomme et Abricot moelleux

Brioche maison à partager

***

Raviole de gambas, bisque de crustacés

***

Suprême de chapon fermier, Jus de viande, marron et cardon à la moelle

***

Plateau de fromages de nos montagnes

***

Pavlova aux fruits exotiques, mousse légère à la vanille, sorbet mandarine

***

Mignardises .

Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 45 85 moulin.alexandre@wanadoo.fr

English :

For your festive season, the restaurant Au moulin d’Alexandre offers you its January 1st menu

